2017-10-04 - 2:25 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الثلاثاء إن إيران ملتزمة "بالأساس" بالاتفاق النووي وذلك في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ما إذا كان الاتفاق المبرم عام 2015 يخدم المصالح الأمنية الأمريكية.

وأمام ترامب حتى 15 أكتوبر تشرين الأول للشهادة بالتزام إيران بالاتفاق وهو قرار من شأنه أن يقضي على اتفاق أيدته بشدة القوى العالمية الأخرى التي تفاوضت عليه.

وشاركت في الاتفاق كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال ماتيس في جلسة بمجلس النواب "أعتقد أنهم (ملتزمون) به بالأساس. وهناك بالتأكيد بعض الأمور التي لم يلتزموا بها مؤقتا في هذا الصدد، لكن في المجمل تعتقد أجهزة مخابراتنا أنهم ملتزمون وهو نفس ما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية".