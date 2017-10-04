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العبادي يدعو إلى إدارة مشتركة لكركوك تحت قيادة بغداد
2017-10-04 - 3:45 م
مرآة البحرين (رويترز): دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء إلى إدارة مشتركة لكركوك ومناطق أخرى، يقول كل من حكومته وإقليم كردستان شبه المستقل إن السيادة عليها من حقه، على أن تكون لبغداد السلطة المطلقة في إطار هذه الترتيبات.
وذكر التلفزيون الرسمي أن العبادي طرح هذا المقترح خلال مؤتمر صحفي في بغداد ويهدف في الأساس إلى تسوية النزاع بشأن منطقة كركوك الغنية بالنفط والتي تسكنها أعراق مختلفة.
وسيطر مقاتلو البشمركة الكردية على كركوك في 2014 حين انهارت القوات العراقية في مواجهة تقدم تنظيم داعش في شمال العراق.
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