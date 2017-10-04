أمريكا ستقرر قريبا إن كانت ستغلق مكتب حركة طالبان في قطر

2017-10-04 - 3:47 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقرر قريبا إن كانت ستبقي مكتب حركة طالبان في قطر مفتوحا مع تصعيد واشنطن جهودها الحربية في أفغانستان مضيفا أنه ينظر فيمن يمثل الحركة.

وقال ماتيس في جلسة بمجلس الشيوخ "أجريت أنا ووزير (الخارجية ريكس) تيلرسون ثلاثة اتصالات خلال الأيام العشرة الماضية بخصوص هذه القضية... وهو يسعى للتأكد من أن لدينا (ممثلي طالبان) الحقيقيين.. حتى لا يكون مجرد مكتب قائم".