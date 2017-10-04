الملك يوجه دعوة هي الأولى من نوعها لكنيس يهودي لزيارة البحرين

2017-10-04 - 11:21 م

مرآة البحرين: ستكون البحرين، أول دولة خليجية، تحتضن وفدا من تجمّع يهودي، بعد دعوة رسمية وجهها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى كنيس يهودي أمريكي، لزيارة البلاد.

ووفقًا لموقع إخباري إسرائيلي، فإن الحاخام مارك شنيير من كنيس هامبتون الواقع على شاطئ وست هامبتون في لونغ آيلاند، نيويورك، سيترأّس هذا الوفد إلى البحرين.

وستكون هذه أول زيارة تقوم بها جماعة يهودية إلى دولة عربية خليجية.

وقد حافظ شنيير، الذي وصفه موقع كنيسه الإلكتروني بأنه "رائد في مجال العلاقات الإسلامية اليهودية"، على علاقة مع العاهل البحريني على مدى عدة سنوات. وفي عام 2011 كان أول حاخام يستقبله الملك حمد في القصر الملكي.

وتم الإعلان عن زيارة الوفد خلال مراسم "روش هشانا" الأخيرة. وقال شنيير لـ "جيروزالم بوست" إن الهدف هو "وضع نموذج لما نأمل ونصلي من أجله في هذا الوقت من العام"، في إشارة للروش هشانا، عيد رأس السنة العبريّة الجديدة.

وقال "إننا نصلي من أجل السلام فى الشرق الأوسط والتعاون بين إسرائيل والدول المجاورة لها". وأضاف "إننا نشهد تغيرات في الخليج ويحدوني الأمل في أن تلهم هذه المهمة التجمعات الأخرى والمنظمات اليهودية ليعترفوا بأن المسلمين واليهود يتقاسمون إيمانًا مشتركًا ومصيرًا مشتركًا".

واعتبر الموقع الإسرائيلي أنّ الملك حمد هو أيضًا رائد في العلاقات بين الأديان، وخاصة في العالم العربي، لافتًا إلى إعلان البحرين حول التسامح الديني، والذي تمّ إطلاقه مع مركز سيمون فيزنتال اليهودي في لوس أنجلوس الشهر الماضي، بحضور نجل الملك ناصر بن حمد.