» أخبار
أمر ملكي بانعقاد مجلسي الشورى والنواب في 8 أكتوبر الجاري
2017-10-05 - 1:09 م
مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (58) لسنة 2017 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد.
وجاء في الأمر الملكي: يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثامن من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-05البحرين: اعتقال 4 مواطنين منذ فجر اليوم
- 2017-10-05تأجيل قضية 60 متهما بتهريب سجناء من جو
- 2017-10-05السجن 5 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهمين بالتدرب على السلاح لدى الحرس الثوري الإيراني
- 2017-10-05مقترح نيابي بإجبار التجار على دفع الزكاة
- 2017-10-04البحرين: معتقلات يعلنّ إضرابا مفتوحا بعد فرض إدارة السجن قيودا تمنع اللقاء المباشر خلال الزيارات
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus