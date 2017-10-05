أمر ملكي بانعقاد مجلسي الشورى والنواب في 8 أكتوبر الجاري

2017-10-05 - 1:09 م

مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (58) لسنة 2017 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد.

وجاء في الأمر الملكي: يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثامن من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع.