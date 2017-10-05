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مقترح نيابي بإجبار التجار على دفع الزكاة
2017-10-05 - 1:13 م
مرآة البحرين: تقدم نائب في البرلمان باقتراح برغبة بشأن إلزام التجار بدفع الزكاة إجباريا إلى صندوق الزكاة أو تقديم ما يثبت أنه تم توزيعها على المستحقين من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم.
وقال النائب محسن البكري أن للزكاة أهمية في الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن هذا المقترح يحث على فرض قوانين وآليات لجباية الزكاة من التجار بشكل إجباري، سواء دفعها إلى صندوق الزكاة أو تقديم ما يثبت أنه تم توزيعها على مستحقيها في المصارف الثمانية التي ذكرها الله في القرآن الكريم، وهي الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل.
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