السجن 5 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهمين بالتدرب على السلاح لدى الحرس الثوري الإيراني

2017-10-05 - 1:16 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن خمس سنوات لمتهمين بالتدرب على السلاح والذخيرة بأحد معسكرات الحرس الثوري الإيراني وحيازة سلاح من دون ترخيص، وأمرت بإسقاط الجنسية عنهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عامي 2015-2016

المتهم الأول: تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بمعسكر تابع للحرس الثوري في إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بالبحرين، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا من دون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.

كما أسندت إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن حرضه على تلقي التدريبات، واتحدت إرادته معه على ذلك وساعده بأن تولى تسهيل سفره لإيران لإتمام أعمال التدريب العسكري في أحد المعسكرات، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.