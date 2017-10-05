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تأجيل قضية 60 متهما بتهريب سجناء من جو
2017-10-05 - 1:23 م
مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية 60 متهما بتهريب سجناء من سجن جو حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لسماع أقوال شهود الإثبات.
يذكر أن هناك 36 متهما محبوسا على ذمة القضية، فيما لا يزال 24 آخرين هاربين.
وتزعم إدارة المباحث والأدلة الجنائية أن تحرياتها أسفرت عن الكشف عن "تنظيم إرهابي" بينهم 12 متهمًا بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا و46 في الداخل منهم العشرة الهاربون من السجن.
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