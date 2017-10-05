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التلفزيون الروسي: وصول طائرة العاهل السعودي إلى موسكو

2017-10-05 - 1:31 م

مرآة البحرين (رويترز): أظهرت لقطات للتلفزيون الروسي وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو يوم الأربعاء.

وعرضت قناة روسيا-24 لقطات وصول طائرة الملك سلمان إلى مطار فنوكوفو خارج العاصمة الروسية.

 

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