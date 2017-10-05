إردوغان: أنقرة وطهران وبغداد ستتخذ قرارا بشأن وقف إمدادات النفط بشمال العراق

2017-10-05 - 1:40 م

مرآة البحرين (رويترز): نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله يوم الخميس إن تركيا وإيران والعراق ستتخذ قرارا مشتركا بشأن وقف تدفق إمدادات النفط من شمال العراق ردا على استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال.

وانتقد إردوغان، الذي كان يتحدث لقناتي (إن.تي.في) و(سي.إن.إن ترك) التلفزيونيتين خلال عودته من زيارة لإيران، أيضا إدراج مدينة كركوك الغنية بالنفط في الاستفتاء قائلا إن الأكراد لا شرعية لهم هناك.