السعودية تعتقل 46 شخصا بتهمة تأليب الرأي العام

2017-10-05 - 1:45 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت السلطات السعودية يوم الأربعاء إنها اعتقلت 22 شخصا بينهم قطري استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في تأليب الرأي العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن 24 شخصا آخرين اعتقلوا بتهمة إثارة الفتنة والنعرات القبلية في منطقة حائل بشمال المملكة.

ولم يتطرق تقريران نشرتهما الوكالة عن اعتقال المجموعتين إلى تفاصيل المخالفات المنسوبة إلى أفراد المجموعتين.

وجا التقريران بعد أيام من مرسوم أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في المملكة المحافظة.

وقطعت السعودية ومعها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر واتهمتها بمساندة المتشددين وإيران. وتنفي الدوحة الاتهام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية قول مصدر مسؤول في رئاسة أمن الدولة، وهو جهاز أنشئ حديثا لمكافحة الإرهاب وجرائم المعلومات، بأن الأشخاص الاثنين والعشرين اعتقلوا بعد رصد "تداول مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام".

وقالت الوكالة إن المقاطع "تؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً".

وفي التقرير الآخر نقلت الوكالة قول متحدث باسم وزارة الداخلية إن الجهات المختصة لاحظت وهي تباشر الإجراءات المتصلة بقضية اجتماعية في منطقة حائل "قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية".

وبعد نشر التقريرين قالت هيئة كبار العلماء في بيان "أمن المملكة ولحمة شعبها في ظل قيادتنا خط أحمر لا يقبل المساس به ومن تجاوزه فقد ارتكب جريمة خطيرة".