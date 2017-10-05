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البحرين: اعتقال 4 مواطنين منذ فجر اليوم
2017-10-05 - 1:50 م
مرآة البحرين (خاص): واصلت السلطات الأمنية البحرينية (الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017) حملتها ضد المواطنين، واعتقلت 4 منهم لأسباب سياسية.
وقال نشطاء أن السلطات داهمت بلدة بوري في ساعات الفجر الأولى، حيث اعتقلت مواطنا من إحدى المزارع، كما داهمت بلدة الديه واعتقلت الشاب حسين فاضل، والشاب عبدالعزيز المطوع بعد مداهمة منزليهم.
ورصد نشطاء اعتقال مهدي فتاح محفوظ من بلدة الكورة، دون معرفة الأسباب.
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