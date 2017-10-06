النيابة توجه تهمة القتل العمل لأربعة متهمين بتفجير في الدراز

2017-10-06 - 1:40 م

مرآة البحرين: قال وكيل النيابة خالد التميمي بأن النيابة العامة أنجزت التحقيق في واقعة التفجير الذي وقع بمنطقة الدراز بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2017 والذي تدعي السلطات أنه أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين.

ووفق التميمي فإن النيابة العامة أحالت أربعة متهمين أحدهم محبوس إلى المحكمة وأسندت إليهم تهم القتل العمد وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لغرض إرهابي وجنحة الإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.