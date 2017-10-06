"بوابة أمواج" في المزاد العلني نهاية أكتوبر

2017-10-06 - 1:42 م

مرآة البحرين: قرّرت لجنه تطوير المشاريع المتعثرة عقد جلسة لبيع مشروع بوابة أمواج بالمزاد العلني بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ووضعت سعرًا مبدئيًا بقيمة 36 مليون دينار.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم استعراض محاضر الإجراءات الخاصة ببيع المشروع في المزاد العلني، وقالت إنه قد ورد ما يفيد إعلان الشركة المطورة بقائمة شروط بيع المشروع والثمن الأساسي مع تكليف الشركة بالوفاء بديون المشروع، وأضافت اللجنة: وحيث إن الشركة المطورة لم تقدم ما يفيد الوفاء بالمديونيات وأن اللجنة استنفذت سبل تسوية المشروع بالطرق الودية وتبين لها عدم تعاون المطور الأصلي وعدم كفاءة الإدارة الخاصة بالمشروع، فضلاً عن عدم وصوله إلى اتفاق مع أصحاب الحقوق والدائنين للمشروع كما أن اللجنة حاولت تطوير المشروع عن طريق مطور جديد إلا أن العروض المقدمة من المطورين الجدد كانت غير جدية ولا تحقق مصلحة المشروع أو الدائنين على النحو المشار إليه.

لذلك فإنه إعمالاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014 فإن اللجنة قررت بيع المشروع بالمزاد العلني وحددت للبيع جلسه 31 أكتوبر الجاري على أن يكون الثمن الأساسي للمشروع 36 مليون دينار.