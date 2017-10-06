طيران الخليج تعرض مزايدة لبيع وإعادة تأجير 6 طائرات

2017-10-06 - 1:50 م

مرآة البحرين: فتح مجلس المناقصات في جلسته أمس (الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017) 82 عطاءً لـ14 مناقصة، تقدمت بها 12 جهة حكومية، بلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة 2.8 مليون دينار.

وطرحت شركة طيران الخليج مزايدة لبيع وإعادة تأجير 6 طائرات «إيرباص»، تقدمت إليها 5 شركات طيران عالمية، ولم تحدد بيانات الجلسة قيمة عطاءات المناقصة.

وكشفت بيانات جلسة مجلس المناقصات أمس عن فوز شركة «بوز الن هاميلتون Booz Allen Hamilton» الأمريكية بمناقصة تشغيل مؤسسة للتنظيم العقاري تتبع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بعطاء بلغت قيمته 1.4 مليون دينار، إذ يعد العطاء الذي تقدمت به الشركة الأقل من بين نظرائها الخمسة المتقدمين إلى المناقصة، التي تضم شركات استشارية محلية وعالمية.

وقال رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة أن الجهاز بدأ مرحلة ترسية المناقصة على شركة استشارية تُعنى بصياغة اللوائح التنظيمية الخاصة بتنفيذ قانون التنظيم العقاري، وذلك بعد مصادقة الملك على القانون.

ويوم أمس تصدرت جلسة مجلس المناقصات هيئة الكهرباء والماء بطرحها 7 مناقصات، تضمنت: استبدال أنابيب ومواسير المياه القديمة بأنابيب البولي إثلين عالية الكثافة بمنطقة عراد مجمع 244، مقاولي العقود الزمنية المؤهلين بإدارة توزيع المياه، تزويد وتركيب وتدشين عدد (4) محولات كهربائية بقدرة 100 أم في أي بمحطة الرفاع - العطاءات الفنية، مصنع تجفيف الحمأة بمركز محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي C5، توفير أيدٍ عاملة لأعمال التشغيل والصيانة لمصنع تجفيف الحمأة.

وتقدمت كل من: طيران الخليج، هيئة التأمين الاجتماعي، بلدية المنامة، تطوير للبترول، جهاز التسجيل العقاري، هيئة البحرين للثقافة والآثار، هيئة البحرين للسياحة، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الأشغال، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات؛ بمناقصة واحدة لكل منها.