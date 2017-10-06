تأييد السجن 6 سنوات لحائز كلاشينكوف بادله بـ 13 جراما من الشبو

2017-10-06 - 1:52 م

مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف شاب "34 عامًا، مشهور باسم "ميشو مشاكل"، تم ضبطه في كمين حال مبادلته لسلاح ناري من نوع "كلاشينكوف" مقابل 13 جرامًا من المؤثر العقلي "الشبو"، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 500 دينار لحيازته السلاح وذخائره، وبالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 1000 دينار لتعاطيه المخدرات، وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين بحوزته.

وكان أفراد الشرطة قد رتبوا كمينًا لضبط المستأنف بالتعاون مع مصدر سري موثوق، إذ كان المُدان يبحث عن مشترٍ لسلاح الكلاشينكوف الذي يمتلكه، عبر مبادلة السلاح بكمية من المؤثر العقلي "الشبو" قدرها 13 جرامًا.

ففكر "ميشو" بالعرض المطروح أمامه، ولم يتردد في الموافقة عليه، وطلب من المصدر السري الحضور لمنطقة الرفاع الشرقي ليتسلم منه السلاح.

وفي الزمان والمكان المتفق عليهما حضر "ميشو مشاكل" وسلّم المصدر السري السلاح وذخائر عددها 28 طلقة من نافذة سيارته، فأبلغه الأخير أنه كمية "الشبو" موجودة في مكان آخر وأنه سيتصل به لاحقًا للاتفاق على مكان اللقاء لاستلامها، وبعد فترة زمنية بسيطة اتصل المصدر بصاحب السلاح وطلب منه ملاقاته ليتسلم منه كمية "الشبو" المتفق عليه، وبمجرد أن استلم "ميشو" المؤثر العقلي حتى تم القبض عليه.

وعند تفتيش مسكن "ميشو" بعد أخذ الموافقة منه، تم العثور على علبتين من "الكارتون" تحويان عدد 75 طلقة نارية مما تستخدم في ذات السلاح المضبوط، ورصاصة واحدة تستخدم في مسدس "فرد".

وثبت من تحليل عينة إدرار المستأنف احتوائها على مادة الحشيش المخدرة وكذلك مؤثرين عقليين "ميثامفيتامين وكلونازيبام".

واعترف المُدان أنه مدمن على مادة "الشبو" منذ العام 1997، وأن السلاح تعود ملكيته لابن خالته، والذي كان ينوي تسليمه للشرطة، فعرضه للبيع مقابل مبلغ 800 دينار فقط، وذات يوم اتصل به شخص "المصدر السري" وتفاوض معه على المبلغ، إلى أن اتفقا على مبادلة السلاح بكمية "الشبو" المشار لها.