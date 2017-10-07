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"منتدى البحرين" يقول إنه رصد 255 مادة إعلامية تحرض على الكراهية في سبتمبر
المنتدى: 255 مادة تحرض على الكراهية في الصحف الحكومية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي
2017-10-07 - 12:22 ص
مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّه تم رصد 255 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية في سبتمبر، وذلك من خلال متابعة ماينشر في 4 صحف بحرينية رسمية، و 166 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المنتدى إلى ارتفاع منسوب المواد المحرضة في المقالات الصحفية المنشورة لدى جريدة الوطن البحرينية وأخبار الخليج منذ استخدام القوة المفرطة في قمع التجمع السلمي بالدراز وفرض الإقامة الجبرية على زعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم المستمرة لـ 136 يوما حتى الآن.
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