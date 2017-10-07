أمريكا توافق على بيع نظام صاروخي للسعودية في صفقة بنحو 15 مليار دولار

أحد صواريخ نظام ثاد الدفاعي أثناء اطلاقه في تجربة في الاسكا في صورة بتاريخ 30 يوليو تموز 2017 (رويترز)

2017-10-07 - 12:37 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام ثاد الدفاعي المضاد للصواريخ للسعودية قيمتها 15 مليار دولار.

وذكر بيان البنتاجون إيران ضمن التهديدات الإقليمية.

وطلبت السعودية شراء 44 منصة إطلاق و360 صاروخا ومحطات تحكم وأجهزة رادار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاجون في بيان إن الصفقة "ستدعم الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية وستدعم أمن السعودية ومنطقة الخليج في وجه التهديدات الإيرانية وغيرها من التهديدات الإقليمية".

وتملك إيران واحدا من أكبر برامج الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط وتعتبره إجراء دفاعيا ضروريا ضد الولايات المتحدة وأعداء آخرين خاصة دول الخليج العربية وإسرائيل.

وتستخدم منظمة صواريخ ثاد لصد أي هجمات بصواريخ باليستية.

وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في نظام ثاد وتلعب شركة ريثيون دورا مهما في نشر المنظومة.

ونشرت الولايات المتحدة منظومة ثاد في كوريا الجنوبية العام الجاري لردع أي هجوم بصواريخ قصيرة المدى من كوريا الشمالية.

ولاقى الإجراء انتقادات لاذعة من الصين التي تقول إن أنظمة الرادار القوية في ثاد قد تتجسس على أنشطة في أراضيها.