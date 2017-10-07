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البحرين تدرس فتح خط جوي مع المغرب
2017-10-07 - 3:12 م
مرآة البحرين: قالت حكومة البحرين أنها تدرس فتح خطّ جوي مع المغرب من خلال شركة طيران الخليج.
وفي مذكرة لمجلس النواب أفادت الحكومة أن "هذا الخطّ قد تمّ إدراجه بالفعل على قائمة الخطوط المحتملة التي تتوفّر فيها فرص استثمارية متوقعة، على أن يتم دراستها بشكل مستفيض للوقوف على مدى جدوى فتح وتشغيل مثل هذه الخطوط".
وأضافت أن "شركة طيران الخليج لديها إدارة متخصصة تعنى بعمل الدراسة اللازمة لفتح أو غلق الخطوط، وهذه الدراسة يتم تدعيمها بالأرقام الفعلية النابعة من دراسة سوق السفر في المحطّة المراد فتحها، إلى جانب تقييم المحطة بوجه عام، ودراسة مدى التنافسية مع شركات الطيران الأخرى" على حد قولها.
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