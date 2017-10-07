رئيس الأمن العام ينفي اعتقال الأطفال ويقول إنهم ضحية تحريض "الخونة والعملاء"
2017-10-07 - 3:25 م
مرآة البحرين: نفى رئيس الأمن العام طارق الحسن الأخبار التي تم تداولها عن اعتقال السلطات الأمنية لأربعة أطفال مؤخرا لأسباب سياسياً، واصفاً تلك الأنباء بأنها "أكاذيب مدفوعة الأجر".
وكتب الحسن في حسابه على تويتر قائلاً إن الأطفال الذين اعتقلتهم السلطات مؤخراً هم "ضحايا إهمال وتقاعس الأهل وضحايا تحريض المتاجرين (بحقوق الإنسان) وخدام الشرق والغرب من الخونة والعملاء والمتطرفين" على حد قوله.
وخلال الأسبوع الماضي اعتقلت السلطات 4 أطفال من الدراز أعمارهم 12 و13 سنة فقط، وقررت حبسهم أسبوعا على ذمة التحقيق لأسباب سياسية، وهو ما أدى إلى غضب في الشارع البحريني ومطالبات بالإفراج الفوري عنهم.
هؤلاءضحايا إهمال وتقاعس الأهل وضحايا تحريض المتاجرين "بحقوق الانسان" وخدام الشرق والغرب من الخونة والعملاء والمتطرفين #اعتقال_اطفال_البحرين https://t.co/30o7XB6poe— Tariq H.E AlHassan (@Talhassan) October 6, 2017
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