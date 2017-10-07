السجن 6 أشهر لمتهمين بحيازة مولوتوف والبراءة لثالث من تفجير أسطوانة غاز في سار

2017-10-07 - 3:48 م

مرآة البحرين: برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابًا "20 عامًا" مما نسب إليه بتهمة الشروع في إحداث تفجير بمنطقة سار؛ عبر إحراق سيارة ووضِعَ بداخلها اسطوانة غاز وإطارات؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة، وأن أقوال شهود الإثبات ومتهم آخر غير جديرة باطمئنانها وثقتها.

فيما عاقبت المتهمان الآخران بالقضية، والبالغة أعمارهم 15 عامًا، بالحبس لمدة 6 أشهر لكل منهما؛ وذلك لإدانتهما بحيازة عبوات حارقة "مولوتوف"، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه، أنها وهي بصدد تقديرها لأسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكابه للواقعة والمتمثلة في أقوال شاهدي الإثبات وما اعترف به المتهم الثالث بالتحقيقات ترى أنها غير جديرة باطمئنانها وثقتها، ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة بعد أن وجهت لهم أنهم ارتكبوا بتاريخ 20/1/2017 الآتي:

المتهم الأول:

1- شرع بإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

2- أشعل عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات المبينة الوصف والنوع بالأوراق تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ووجهت للمتهمَين الثاني والثالث أنهما حازا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم الخامة والخاصة للخطر.

وثبت للمحكمة من صحيفة الأسبقيات الخاصة بالمتهمَين الثاني والثالث أنه سبق اتهامها في قضايا مماثلة، كما ثبت بتقرير مسرح الجريمة أن الحريق مفتعل بفعل فاعل.