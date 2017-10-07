السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر رعاياها بعد تقارير غير مؤكدة عن إحباط هجوم في جدة

2017-10-07 - 3:58 م

مرآة البحرين (رويترز): حذرت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية المواطنين الأمريكيين مطالبة إياهم بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بقصر السلام في جدة يوم السبت بعد تقارير على وسائل الإعلام عن وقوع هجوم هناك.

وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن قوات الأمن أحبطت هجوما قرب قصر الملك مما أسفر عن مقتل المهاجم وعدد من الحراس.

ولم تصدر الحكومة السعودية بيانا رسميا يؤكد الواقعة.