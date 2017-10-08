وزير الخارجية يلتقي مبعوث الرئيس الفرنسي بشأن الأزمة مع قطر

2017-10-08 - 4:35 م

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين الحكومية إن وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة تباحث مع مبعوث فرنسي بشأن الأزمة مع قطر التي دخلت شهرها الخامس.

وقالت الوكالة إن وزير الخارجية قدم لمبعوث الرئيس الفرنسي إلى الخليج برتراند بزانسنو "شرحًا حول أسباب أزمة قطر وجذورها وتداعياتها والسبل الكفيلة بحلها".

ويتهم تحالف يضم (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر) دولة قطر بدعم الإرهاب بينما تنفي الأخيرة صلتها بأي أنشطة إرهابية.