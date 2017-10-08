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روان صنقور معزولة عن بقية المعتقلات
متظاهرة بحرينية ترتدي العلم البحريني (أرشيفية- أ ف ب)
2017-10-08 - 7:17 م
مرآة البحرين: ذكرت مصادر حقوقية إن صحة المعتقلة روان صنقور تأثرت بالأوضاع المتدهورة في سجن النساء بمدينة عيسى، بعد نحو أسبوعين من اعتقاله.
وذكرت المعلومات أن صنقور تم عزلها عن بقية المعتقلات وأنها تعاني من معاملة سيئة.
وكانت السلطات قد اعتقلت روان على خلفية مطالبتها الصليب الأحمر بالتدخل لمساعدة أخيها المعتقل علي صنقور في الحصول على العلاج.
وقال حساب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إن المعتقلة روان تعاني من عدم الانتظام في دقات القلب وقد تردت حالتها الصحية بعد منعها من السلام على والدتها أثناء الزيارة .
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