مع زيادة الضغوط المالية... ملك البحرين يوجّه لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات

حمد بن عيسى خلال افتتاحه دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع 8 أكتوبر 2017 (صحيفة الأيام)

2017-10-08 - 8:24 م

مرآة البحرين: دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات العامة، في وقت تعاني فيه البلاد من صعوبات مالية.

وخلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع دعا حمد بن عيسى إلى "تنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية".

ورفعت الحكومة بموافقة البرلمان سقف الدين العام إلى 13 مليارا دينار لمواجهة الضغوطات المالية التي خلفّها تراجع أسعار النفط.

وكان تقرير لبنك أوف أمريكا ميريل لينش أن قد قال إن الاقتصاد البحريني تدهور خلال الفترة الماضية بصورة أكبر من المتوقعة، حيث انخفضت الاحتياطات النقدية، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الحكومى.