الاستئناف: تأجيل قضية الشيخ حسن عيسى وآخرين حتى 22 أكتوبر للمرافعة

2017-10-09 - 2:59 م

مرآة البحرين: أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة قضية القيادي الوفاقي الشيخ حسن عيسى وآخرين حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للمرافعة.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بإعدام اثنين من المتهمين وبالسجن المؤبد لخمسة، وإسقاط الجنسية عن ثمانية، والسجن 10 سنوات لـ5 متهمين من بينهم (القيادي الوفاقي الشيخ حسن عيسى، والقيادي في تيار الوفاء المتواجد بإيران السيد مرتضى السندي) وغرمت كلا من السندي وعيسى 100 ألف دينار، كما قضت بالسجن 5 سنوات لمتهم وثلاث سنوات لاثنين و6 أشهر لثلاثة متهمين، فيما برّأت المتهمين السابع والرابع عشر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وألزمت المحكمة المتهمين من الأول حتى السادس والتاسع متضامنين فيما بينهم دفع مبلغ 1400 دينار قيمة التلفيات بمدرسة غرناطة الابتدائية ومبلغ 5240.800 دينارا قيمة التلفيات بحافلة شرطة.

وتتهم السلطات عيسى بتقديم الدعم المالي لـ "جماعة إرهابية" تزعم أنها متورطة في تفجير بسترة أدى إلى مقتل شرطيين، فيما تقول منظمات حقوقية إن القضية ذات خلفية سياسية وأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.