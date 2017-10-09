الداخلية: انفجار أسطوانة غاز في شهركان

2017-10-09 - 3:04 م

مرآة البحرين: قال مدير شرطة الشمالية عبر حساب وزارة الداخلية الرسمي في «تويتر» أنه تم «سماع صوت انفجار في قرية شهركان، والمعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن أسطوانة غاز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وكان مواطنون قالوا أن صوتا مدويا سمع في عدد من مناطق البحرين مساء أمس الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2017، فيما لم تتضح أسبابه.