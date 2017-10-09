البحرين: اعتقال 8 مواطنين بينهم طفلين خلال أقل من 24 ساعة

2017-10-09 - 3:16 م

مرآة البحرين (خاص): واصلت القوات الأمنية البحرينية مداهمتها لمنازل المواطنين، في عدد من مناطق البحرين، فيما تم تسجيل اعتقال 7 مواطنين على الأقل، بينهم طفل، خلال أقل من 24 ساعة.

ويوم أمس الأحد (8 أكتوبر/تشرين الأول 2017) اعتقلت السلطات الأمنية الشاب المطلوب على ذمة قضية سياسية، علي سعيد الريس بعد مداهمة أحد المنازل في الدراز، كما تم تسجيل اعتقال الشاب حسين يوسف حبيب (شقيق الشهيد حسين يوسف حبيب) من بني جمرة بعد مداهمة منزله في بني جمرة، كما اعتقلت السلطات الشاب محسن عادل (17 عاماً) من بلدة أبوقوة عبر مداهمة منزله فجراً.

وفي أقل من 24 ساعة شنت السلطات حملة أمنية جديدة أسفرت عن اعتقال الشاب المطلوب للجهات الأمنية لأسباب سياسية إبراهيم كويتان، عبر كمين أمني عند مدخل العكر الشرقي، كما اعتقلت فجر اليوم (الإثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017) 3 مواطنين من شهركان هم (أحمد حسن أحمد، صادق حمزة مهدي وجاسم محمد عبدالنبي) حيث نقلتهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية فجراً.

ووفق نشطاء فإن السلطات اعتقلت الطفل عصام هادي جاسم (15 عاماً) من منطقة كرانة ونقلته لمبنى التحقيقات أيضاً.

ويعاني المواطنون من حملة مداهمات شبه ليلية منذ 6 أعوام ينتج عنها اعتقال مواطنين يتم توجيه اتهامات ذات خلفية سياسية لهم.