السيد نصرالله: السعودية هي التي تمنع الحوار في البحرين

2017-10-09 - 3:49 م

مرآة البحرين: شن أمين عام عام حزب الله السيد حسن نصرالله هجوما على المملكة العربية السعودية متهماً إياها بشن الحروب والوقوف كعائق أمام تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي هي وإسرائيل.

وفي خطاب له بحفل تأبيني للشهيدين علي العاشق ومحمد ناصر الدين (الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2017) قال نصرالله إن الأطراف اليمنية كانت قد توصلت إلى حل للأزمة السياسية عبر الحوار، إلا أن السعودية رفضت النتيجة وبادرت بشن الحرب، مشيرا إلى أن اليمن كان يعاني لمدة عامين من أزمة سياسية ومظاهرات إلا أنها لم تتحول إلى حرب أهلية على الرغم من وجود السلاح بيد اليمنيين.

وفيما يتعلق بالبحرين قال نصرالله أن الذي أرسل قواته إلى البحرين هي السعودية التي "تمنع الحوار من أجل أن تصبح البحرين بلداً آمناً معافى".

واتهم نصرالله السعودية بالوقوف خلف جماعات مسلحة مثل طالبان والقاعدة وجماعات متشددة في باكستان، مضيفاً إن "السعودية هي الخطر إلى جانب إسرائيل على الأمن الإقليمي وعلى السلام الإقليمي" على حد وصفه.