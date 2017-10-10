تأجيل استئناف متهمين بقتل شرطي في كرباباد حتى 23 أكتوبر للمرافعة

2017-10-10 - 2:53 م

مرآة البحرين: قررت محكمة الاستئناف العليا الخامسة تأجيل استئناف المتهمين في قضية إحراق دورية عسكرية بالمولوتوف وقتل شرطي بكرباباد والشروع في قتل آخرين، والمحكوم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد لـ11 آخرين، إلى جلسة 23 أكتوبر للمرافعة وجلب باقي المستأنفين.

وتزعم السلطات أنه في 16 أبريل/نيسان 2016 أقدم مجموعة من المتظاهرين على إحراق دورية شرطة بواسطة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، ما أدى لقتل السائق وإصابة اثنين من الشرطة الآخرين.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق "التحريات الأمنية".