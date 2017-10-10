تأييد حبس خمسيني 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء

2017-10-10 - 2:58 م

مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» الحكم الصادر على خمسيني بحريني بحبسه لمدة 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء عن طريق نشر مقاطع صوتية على مواقع التواصل يتعرض فيها بالسب لأحد القضاة والمجلس الأعلى للقضاء.

وكان خطاب قد ورد من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يفيد أنه في يوم 5 أبريل/نيسان 2017 تم تداول تسجيل صوتي على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إهانات للسلطة القضائية، وعلى نحو ينال من أحد قضاتها وهيئته وسلطاته، بشأن دعوى قضائية وعلى نحو يشكل أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 216 من قانون العقوبات.

وتم استدعاء صاحب التسجيل الصوتي وقامت النيابة العامة بمواجهته بالمقطع المسجل، الذي استغرق 14 دقيقة و59 ثانية، فاعترف أنه صاحب الصوت المسجل، وقال إنه من قام بتسجيله كما قام بنشره مع مقاطع أخرى مصورة على «اليوتيوب» وأرسلها عن طريق «واتساب»، وقال إنه فعل ذلك بعد أن أدين في خمس دعاوى مدنية بعضها تتعلق بمطالبات مالية، وبعضها الآخر تتعلق بمطالبات إيجارات لمحلات مملوكة له، وقد استأنف هذه القضايا لكن الاستئنافات رفضت لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونًا. وقد تضمنت التسجيلات ألفاظا جارحة وعبارات تتعلق بأحد القضاة وبالمجلس الأعلى للقضاء.

ورغم ذلك اعترف المتهم بأنه تقدم برسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء لإعادة النظر في دعواه وتم التواصل معه وإجراء مقابلة لبحث الدعاوى، وعندما ثبت أنها أحكام باتة، قرر أن يسجل المقطع الصوتي وينشره في القروبات وعلى يوتيوب، فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العامين 2016 و2017 أهان بإحدى طرق العلانية السلطة القضائية بأن قام بنشر تسجيلات صوتية ومرئية تتضمن عبارات وألفاظًا على برامج التواصل الاجتماعي.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وحضر أمس الجلسة وادعى أنه لم يتناول الطعام ولا الماء لمدة 26 يوما، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.