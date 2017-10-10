قوة دفاع البحرين: مصدر الصوت القوي مساء الأحد كان من إحدى الطائرات العسكرية التي تجاوزت سرعة الصوت

2017-10-10 - 3:07 م

مرآة البحرين: قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، بأنه في الساعة التاسعة والربع من مساء يوم أمس الأول الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأثناء القيام بالرحلات التدريبية القتالية الليلية لسلاح الجو الملكي البحريني تجاوزت، إحدى الطائرات لسرعة الصوت مما أدى لاختراقها لحاجز الصوت، ونتج عن ذلك أثار دوي أصوات انفجارات مرتفعة بسبب هذا الاختراق.

وأوضحت القيادة العامة في بيان لها نشرته وكالة أنباء البحرين بنا، أنها بذلك تطمئن جميع المواطنين والمقيمين لمصدر تلك الأصوات بعيداً عن أي تأويلات أخرى.