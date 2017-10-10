تغريم شاهد إثبات امتنع عن حضور محاكمة متهمين بالهروب من الحوض الجاف

2017-10-10 - 3:12 م

مرآة البحرين: أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتكليف النيابة العامة بتنفيذ قرارها باستدعاء شاهد الإثبات التاسع عشر بقضية 23 متهمًا، منهم 17 متهمًا تمكنوا من الهرب من توقيف الحوض الجاف في 3 يونيو/حزيران 2016 عقب الاعتداء على عدد من الشرطة بالضرب وتكبيلهم فضلاً عن سرقة حافلة كان يقودها آسيوي، فيما ساهم الباقين في مساعدتهم على الهرب وإخفائهم عقب عملية الهروب، وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و27 عامًا.

وقررت المحكمة تغريم الشاهد المتغيِّب أكثر من مرة رغم استدعاؤه مبلغًا وقدره 50 دينارًا، فيما أرجأت النظر في القضية حتى جلسة 7 نوفمبر المقبل، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين، والذين لم يتم القبض على 7 منهم حسب أوراق القضية.