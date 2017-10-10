ديوان الخدمة المدنية: توظيف 2045 في القطاع الحكومي من أصل 9725 طلبا في 2016

2017-10-10 - 3:27 م

مرآة البحرين: قال ديوان الخدمة المدنية أنه قام بتوظيف 2045 عاطلا عن العمل من أصل 9725 تقدموا بطلبات توظيف خلال العام 2016.

وأوضح الديوان أن من تقدموا بالطلبات كان منهم 6123 من حملة الشهادات الجامعية و3602 من حملة الشهادة الثانوية وما دونها، فيما طلبت الجهات الحكومية الترشيح لعدد 862 شاغرا وظيفيا من خلالها تم نشر إعلانات لـ 78 شاغرا وتم الترشيح لـ 784 شاغرا من خلال مركز معلومات الوظائف حيث كان العدد الإجمالي لمن تم ترشيحهم لهذه الوظائف عدد 4773 مرشحا، فيما تم توظيف 2045 منهم بالجهات الحكومية مع ملاحظة بأن الوظيفة الواحدة قد تشغل بأكثر من موظف بحسب عدد القوى العاملة للوظيفة الواحدة وفقًا للهيكل التنظيمي.

أما وبخصوص فترة انتظار المتقدم بطلب التوظيف للجهات الحكومية، قال ديوان الخدمة إن بناءً على ما هو معمول به في ديوان الخدمة، فإنه يتم الترشيح من قاعدة بيانات مركز معلومات الوظائف خلال مدة سنتين من تاريخ تقديم المرشح للطلب وبانتهائها يتعين عليه القيام بتجديد طلبه وتحديث بياناته ومؤهلاته العلمية أو خبراته العلمية لإضافتها على ملفه والأخذ بها بعين الاعتبار أثناء عملية ترشيحه.