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الإدارية ترفض دعوى بطلان انتخابات غرفة التجارة
2017-10-10 - 3:40 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى قضائية ببطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة رقم 28، لقيام رئيس الغرفة بتغيير مفاجئ لمكان عقد الانتخاب.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق قد خلت مما يقدح في سلامة نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ حيث أقر المدعيان في مذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 11/6/2017 أنهم «لم يطعنوا على نتيجة الانتخابات، بل كان طعنهم على إثر تغيير مقر الانتخابات قبل يومين على هذه النتيجة، وهو ما لا يترتب عليه أي جزاء أو بطلان على تغيير المكان المقرر إجراء الانتخابات فيه.
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