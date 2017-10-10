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البحرين: استمرار المداهمات الأمنية والسلطات تعتقل 4 مواطنين فجر اليوم
2017-10-10 - 3:58 م
مرآة البحرين (خاص): واصلت السلطات البحرينية حملتها الأمنية صباح اليوم الثلثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حيث اعتقلت كلا من "مهدي أحمد مفتاح وعلي محمد جعفر" من بلدة الدراز بعد مداهمة منزليهما بالقوة.
كما داهمت قوات مدنية تابعة للاخلية في كرزكان صباح اليوم منزل الشاب محمود زهير واقتادته لجهة غير معلومة.
ومن العاصمة المنامة، اعتقلت السلطات الأمنية الشاب منتظر السماك الذي أفرجت عنه قبل 3 شهور فقط، وذلك عبر مداهمة منزله.
ووفق نشطاء فإن السلطات اعتقلت أيضاً يوم أمس الشاب صادق حسين المغلق من السهلة الجنوبية، أثناء زيارة شقيقه في سجن الحوض الجاف.
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