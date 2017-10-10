منظمة حقوقية: 12 حالة اختفاء قسري في البحرين إحداها تجاوزت عاما كاملاً

2017-10-10 - 4:09 م

مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّه رصد استمرار حالة الاختفاء القسري لـ 12 بحرينيا من 4 مناطق هي: المالكية، الدراز، السنابس، بوري، من بينها حالة السيد فاضل عباس رضي التي تجاوزت العام.

وأوضح المنتدى في بيان له إن رضي مختفٍ قسريا منذ 29 سبتمبر/أيلول 2016، فيما السيد علوي حسين الموسوي سيتجاوز العام قريبا.

ولفت المنتدى إلى أنّ المواطن محمد عبد الحسن المتغوي بلغ تعداد أيام الاختفاء القسري له 139 يوما، والمواطن محمد عبد الحسين المتغوي 138 يوما، فيما وصل تعداد الأيام لجاسم عبد الحسن رمضان من منطقة السنابس 36 يوما من الاختفاء القسري.

وأشار المنتدى إلى أنّ هناك ثلاث حالات إضافية من السنابس مختفية قسريا منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017 هي للمواطنين: صادق حبيل، أحمد حبيل، علي جواد، ومن بوري أربع حالات مختفية قسريا منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري هي لـ "منتظر حسن المراخ، محسن أحمد المراخ، محمد حسن الفرساني، نضال عبد الله المري".

وبيّن المنتدى بأنّ السلطات الأمنية عمدت إلى استغلال عدد من التشريعات المحلية كقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون القضاء العسكري التي تتيح للسلطات الأمنية ارتكاب عدد من التجاوزات ومنها جريمة الاختفاء القسري بما يخالف للفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.