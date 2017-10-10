إيران: ”كل الخيارات مطروحة“ إذا اعتبرت أمريكا الحرس الثوري منظمة إرهابية

2017-10-10 - 4:14 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن أحد كبار مساعدي الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حذر الولايات المتحدة يوم الثلاثاء من تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية وقال إن "كل الخيارات مطروحة" بالنسبة لإيران.

ونقلت الوكالة عن علي أكبر ولايتي كبير مستشاري خامنئي قوله إن "الأمريكيين يدعمون داعش (تنظيم الدولة الإسلامية). وهذا سبب غضبهم من الحرس الثوري. ولكنهم أصغر من أن يتمكنوا من إلحاق الضرر بالحرس الثوري".

"مهما يفعلون سنتخذ إجراءات مماثلة. لدينا كل الخيارات مطروحة".