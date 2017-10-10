فرنسا تخشى من تأجج الأزمة مع إيران إذا أدرج الحرس الثوري منظمة إرهابية
2017-10-10 - 4:19 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت فرنسا يوم الاثنين إنها تشعر بالقلق من أن يؤدي تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن المنظمات الإرهابية إلى تفاقم التوترات في المنطقة وبدا أنها تحث طهران على ضبط النفس.
وتوعدت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين برد "ساحق" إذا صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري أكثر القوى الأمنية نفوذا في البلاد منظمة إرهابية وذلك في إطار إستراتيجية أوسع بشأن إيران.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس روماتيه-إيسباني في إفادة يومية لدى سؤالها عما إذا كانت باريس تدعم وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة إرهابية "في إطار عدم الاستقرار الإقليمي تتحسب فرنسا لأي أفعال قد تؤجج الأزمات الحالية".
وأضافت "مع وضع هذا في الاعتبار، لدى دول المنطقة دور محدد لتقوم به ويجب عليها إظهار ضبط النفس وشيء من المسؤولية".
ومن المنتظر إعلان ترامب عن استراتيجيته بشأن الكيفية التي يريد بها احتواء طهران في المنطقة الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن ينسحب من اتفاق دولي تاريخي وقع في 2015 لكبح برنامج إيران النووي وذلك في خطوة من المحتمل أن تنسف الاتفاق.
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