البحرين 2018: الإنفاق على الدفاع والأمن يفوق قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرياضة مجتمعين

طابور عرض في وزارة الداخلية بمناسبة يوم الشرطة 14 ديسمبر 2016 (بنا)

2017-10-11 - 4:23 ص

مرآة البحرين (خاص): أظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2018 أن الحكومة البحرينية خصصت أكثر من 28% من الإيرادات العامة لقطاع الدفاع والأمن والسلامة.

وخصصت البحرين نحو 15% من إيراداتها للدفاع و13% منها للأمن، وهي النسبة التي تفوق قطاعات التعليم، الصحة، الإسكان والشباب والرياضة مجتمعين.

وخصصت البحرين نحو مليار دينار لوزارة الدفاع والداخلية والنيابة العامة والمحاكم، في حين خصصت للقطاعات الحيوية السابقة 700 مليون دينار فقط.

وتعتمد الحكومة في مجالات المشاريع الإسكانية والتعليمية والصحية على ما تتلقاه من دعم من دول الجوار السعودية، الإمارات والكويت.

وتواجه البحرين صعوبات مالية واقتصادية مع تراجع أسعار النفط واستمرار الأزمة السياسية.

ودعا الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال افتتاحه أعمال البرلمان إلى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات.