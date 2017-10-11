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توني بلير يزور البحرين ويلتقي وزير خارجيتها
2017-10-11 - 1:30 م
مرآة البحرين: اجتمع خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وذلك خلال زيارة الأخيرة للبحرين.
وخلال اللقاء (الثلثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017) تم "تبادل الرؤى حيال قضايا المنطقة وكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق بيان رسمي.
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