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توني بلير يزور البحرين ويلتقي وزير خارجيتها

2017-10-11 - 1:30 م

مرآة البحرين: اجتمع خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وذلك خلال زيارة الأخيرة للبحرين.

وخلال اللقاء (الثلثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017) تم "تبادل الرؤى حيال قضايا المنطقة وكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق بيان رسمي.

 

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