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مدير مكتب العمل في الخارجية الأمريكية يزور البحرين لبحث قضايا حقوق الإنسان

2017-10-11 - 1:32 م

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن مدير مكتب شؤون العمل الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية، ستيف مودي وصل للبحرين، بمعية الضابط السياسي لمكتب رصد مكافحة الاتجار بالبشر أنجلو ميستاس.

وأضافت الوكالة أن المسؤول الأمريكي التقى مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة المنامة، حيث تم مناقشة "التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر".

 

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