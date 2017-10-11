رفض استئناف متهم بكتابة عبارات مهينة للملك في الدير وتأييد حبسه عاما كاملا

2017-10-11 - 1:37 م

مرآة البحرين: رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) الاستئناف المقدم من متهم محكوم بالحبس سنة مع النفاذ، بتهمة إهانة حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، للتقرير به بعد الميعاد.

وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المستأنف مع خمسة آخرين بالحبس سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة إهانة الملك والتحريض علنا على كراهية النظام والازدراء به، من خلال كتابة عبارات في منطقة الدير.