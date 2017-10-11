صحيفة محلية: لا توجه لرفع أسعار البنزين

2017-10-11 - 1:40 م

مرآة البحرين: نفت صحيفة الأيام المحلية وجود أي توجه من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز، لرفع أسعار البنزين في البحرين حالياً، مؤكدة أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأوضحت نقلا عن مصدر في الهيئة أنه منذ استحداث نوعية البنزين (السوبر) ليطرح أمام المستهلكين خيارًا ثالثًا إلى جانب البنزين الممتاز والجيد، أعلن أيضًا أنه سيباع «البنزين السوبر» بسعر غير ثابت، يتغير بصورة دورية وفق معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية لبرميل النفط مع إضافة الكلفة التشغيلية والنقل وغيرها، وتحدده لجنة من وزارة الطاقة وشركة نفط البحرين (بابكو). مؤكدة أن سعر البنزين السوبر لا يرتبط بأسعار وقود البنزين الممتاز أو الجيد التي ستبقى على أسعارها الحالية عند مستوى 160 فلسًا للتر الواحد للبنزين الممتاز و125 فلسًا للتر الواحد للبنزين الجيد دون تغيير.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن رفع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50% بعد أن خفض الدعم على منتجات الطاقة، وسلع وخدمات أخرى، لمواجهة العجوزات المالية الناتجة من الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية.