الأمم المتحدة تدعو مجددا إلى وقف الحرب في اليمن

2017-10-11 - 2:24 م

مرآة البحرين (أ ف ب): دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد مرة جديدة إلى وقف الحرب في اليمن، وذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء أمام مجلس الأمن في نيويورك.

وقال في كلمته التي أعقبها اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن "هناك ضرورة متزايدة للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب وتشكيل حكومة جديدة تمثل كل اليمنيين".

وأضاف "لا بد من وقف إراقة الدماء وعدم الاعتياد على الحرب".

من جهته قال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، الرئيس الدوري لمجلس الأمن، إن أعضاء مجلس الأمن "كرروا التشديد على ضرورة التزام كل الأطراف، وخاصة الحوثيين، بمقترح السلام للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وبالتقدم نحو وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع".

وتابع ديلاتر إن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن الأسف الشديد لغياب تقدم في العملية السياسية وتدهور الوضع الإنساني".

وكان الحوثيون بالتعاون مع وحدات من الجيش موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، تمكنت من السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 قبل أن توسع سيطرتها على مناطق أخرى من البلاد.

وفي آذار/مارس 2015 تزعمت السعودية تحالفا عربيا لمساندة القوات الموالية للحكومة برئاسة عبد ربه منصور هادي.

وأوقع النزاع في اليمن حتى الآن نحو 8500 قتيل ونحو 49 ألف جريح وتسبب بأزمة إنسانية حادة حسب ما تؤكد منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الموفد الأممي "في اليمن لا رابح على أرض المعركة، والخاسر الوحيد هو الشعب اليمني"، داعيا إلى إجراء "مفاوضات سلام شاملة" قبل أن يؤكد أن "العمل جار على إجراءات تتيح العودة إلى طاولة المفاوضات".

واعتبر ولد شيخ أحمد في كلمته أيضا أن إعادة فتح مطار صنعاء وعودة الحركة إلى مرفأ الحديدة في غرب البلاد "ضروريان للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية"، مضيفا إن "الكوليرا قتلت أكثر من ألفي شخص وتطال يوميا مزيدا من اليمنيين".

وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن عدد المشتبه بإصابتهم بالكوليرا في اليمن يمكن أن يصل بنهاية السنة الحالية إلى نحو 900 ألف.