البحرين: إخلاء سبيل 4 أطفال من الدراز ومداهمات مكثقة في بلدة عالي

2017-10-11 - 2:41 م

مرآة البحرين (خاص): أخلت السلطات الأمنية البحرينية مساء الثلثاء (10 أكتوبر/تشرين الأول 2017) سبيل 4 أطفال تترواح أعمارهم بين الـ 12 و13 عاماً، وذلك بعد أسبوع من اعتقالهم لأسباب سياسية.

وأكد نشطاء أن السلطات أخلت سبيل كل من "علي عبدالله جمعة، جاسم عبدالجيل، حسين علي، وعلي حسين"، مساء أمس الثلثاء.

من جانب آخر، أقدمت قوات مدنية تابعة للداخلية صباح اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017 على اقتحام بلدة عالي، حيث قامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين، فيما تم رصد تكسير محتويات عدد من المنازل، وتسليم إحضاريات لعدد من النساء وفق نشطاء.

وتكثف السلطات الأمنية من حملتها الأمنية ضد النشطاء والمعارضين السياسيين، فيما يقبع بالسجن ما يقرب من الـ 4 آلاف معتقل سياسي وفق منظمات حقوقية.