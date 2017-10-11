» أخبار
البحرين: إخلاء سبيل 4 أطفال من الدراز ومداهمات مكثقة في بلدة عالي
قوات مدنية خلال تواجدها في بلدة عالي صباح اليوم
2017-10-11 - 2:41 م
مرآة البحرين (خاص): أخلت السلطات الأمنية البحرينية مساء الثلثاء (10 أكتوبر/تشرين الأول 2017) سبيل 4 أطفال تترواح أعمارهم بين الـ 12 و13 عاماً، وذلك بعد أسبوع من اعتقالهم لأسباب سياسية.
وأكد نشطاء أن السلطات أخلت سبيل كل من "علي عبدالله جمعة، جاسم عبدالجيل، حسين علي، وعلي حسين"، مساء أمس الثلثاء.
من جانب آخر، أقدمت قوات مدنية تابعة للداخلية صباح اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017 على اقتحام بلدة عالي، حيث قامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين، فيما تم رصد تكسير محتويات عدد من المنازل، وتسليم إحضاريات لعدد من النساء وفق نشطاء.
وتكثف السلطات الأمنية من حملتها الأمنية ضد النشطاء والمعارضين السياسيين، فيما يقبع بالسجن ما يقرب من الـ 4 آلاف معتقل سياسي وفق منظمات حقوقية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-11المعتقل محمد جواد برويز التقى عائلته "استثنائيا" لإبلاغها وصيته
- 2017-10-11الاستئناف تحجز 11 قضية ضد «منرفزهم» للحكم في 8 نوفمبر القادم
- 2017-10-11رفض استئناف متهم بكتابة عبارات مهينة للملك في الدير وتأييد حبسه عاما كاملا
- 2017-10-11مدير مكتب العمل في الخارجية الأمريكية يزور البحرين لبحث قضايا حقوق الإنسان
- 2017-10-11توني بلير يزور البحرين ويلتقي وزير خارجيتها
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus