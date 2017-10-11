السعودية تمنح عقد بناء مفاعلين نوويين بنهاية عام 2018

2017-10-11 - 2:55 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول حكومي كبير يوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية تخطط لمنح عقد بناء أول مفاعلين نوويين لديها بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ماهر العودان الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السعودية الرياض إن العقد سيتم توقيعه بحلول نهاية عام 2018 تحت رعاية أعلى المستويات في المملكة.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الثلاثاء في كلمة ألقاها في الملتقى السعودي للكهرباء "أقر مجلس الوزراء قبل فترة وجيزة المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي تقوم بتنفيذه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والذي يهدف لتمكين المملكة من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية".

وأضاف "من ضمن ما يشتمل عليه البرنامج إنشاء اثنين من المفاعلات الذرية كبيرة ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميجاوات للمفاعل الواحد".