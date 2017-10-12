ميرزا: أمازون طلبت الحصول على نصف إنتاج محطة الطاقة الشمسية

2017-10-12 - 1:48 م

مرآة البحرين: قال وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أن شركة أمازون العالمية طلبت الحصول على نصف انتاجهم الكهربائي عن طريق أنظمة الطاقة الشمسية، كما نفى الوزير ما تم تداوله من أن الحكومة ستقوم بتركيب الألواح الشمسية مجانا للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة أعلنت الشهر الماضي عن نيتها طرح مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية بسعة إجمالية وقدرها 100 ميجاوات عن طريق التنافس المفتوح من قبل القطاع الاستثماري الخاص ويشمل ذلك نظام "التملك والبناء والاستثمار"، بحيث تكون الشركة المالكة لهذه الفرصة الاستثمارية، هي الممولة وهي التي ستدير أعمالها وأعمال الصيانة.

وأكد ميرزا بأن الطاقة الكهربائية التي سوف يتم إنتاجها من هذه المحطة وهي طاقة نظيفة تتسابق كبرى الشركات العالمية للحصول عليها حيث طلبت مؤخرا شركة "أمازون ويب سرفسز" التى اتخذت من البحرين كمركز لعملياتها الحصول على حصة وقدرها نصف الإنتاج الكلي للطاقة الكهربائية من هذه المحطة، والطاقة المتبقية ستتوزع من خلال الشبكة الحكومية.‪

وبخصوص ما تم تداوله عن نية الحكومة تركيب الألواح الشمسية على منازل المواطنين مجانا، أوضح الوزير عبدالحسين ميرزا بأن الأمر لن يكون مجانيا، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار وتركيب الألواح والخلايا الشمسية للمواطنين بعد الانتهاء من إصدار الأنظمة والقوانين الجديدة التي يتم دراستها حاليا مع الخبراء القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بعد أن ثبت بأن سعر وحدة الكهرباء التي سوف يتم توليدها من خلال هذه الأنظمة سوف تكون منافسا لمصادر الطاقة التقليدية أي الكهرباء المولدة عن طريق التوربينات الغازية أو مصادر النفط الأخرى.