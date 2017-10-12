الوطنية لحقوق الإنسان تنشئ لجنة لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بجنيف

2017-10-12 - 1:50 م

مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) إنها قامت بإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للبحرين، وذلك برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية كل من نائب الرئيس، ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأمين العام، ويكون الأمين العام المساعد مقررًا للجنة.

وفي بيان لها قالت المؤسسة أن اللجنة تعمل على متابعة تنفيذ الحكومة لردها المتضمن موافقتها على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين.

وأوضحت أنها ستقوم بالتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في المملكة، حيث سترفع لاحقا تقريرها إلى مجلس المفوضين والذي سيتضمن ما قامت به الحكومة في سبيل تنفيذ تلك التوصيات التي حظيت بالدعم، ونسب الإنجاز، والمعوقات التي واجهت المؤسسة في سبيل متابعتها، وأسباب عدم تنفيذ تلك التوصيات، إضافة إلى مدى تعاون الجهات المختلفة مع اللجنة في سبيل إنجازها لعملها.