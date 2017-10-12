محافظ الجنوبية: موسم البر من 5 نوفمبر حتى 5 مارس وإلغاء رسوم التأمين

2017-10-12 - 1:53 م

مرآة البحرين: قال محافظ الجنوبية خليفة بن علي آل خليفة إنه تقرر إلغاء مبلغ التأمين، الذي كان قد فرض في الأعوام الماضية على المخيمين في موسم البر معلنا عن ابتداء الموسم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وانتهاءه في 5 مارس/آذار من العام القادم.

وقال المحافظ إن خطوة إلغاء رسوم التأمين للمخيمين جاءت من منطلق "أحقية المواطنين في الاستجمام والترفيه من دون تحمل أعباء مالية مع الحرص على تعزيز مبدأ المسؤولية الوطنية لدى المخيمين ومرتادي البر في التقيد بضوابط السلامة العامة وحماية البيئة والحياة الفطرية".